Украинский национальный финал по PUBG Mobile: смотреть видео онлайн трансляцию

Сегодня, 18 декабря состоится Национальный оф лайн финал Red Bull M.E.O., который пройдет одновременно в нескольких городах и будет транслироваться онлайн. Лучшие четыре команды каждой из пяти квалификаций продолжат борьбу за главные призы, а также возможность попасть на Международный Европейский финал.

Финалисты украинского Red Bull M.E.O. :

1 квалификация - BEBRA ESPORTS, Cyber ​​Cartel, Ncov Team, ItngPain

2 квалификация - OBZZ, FIX, Chinazes, PostFactum

3 квалификация - High Hopes, Olympus FLAME, ICE tm, Demolition

4 квалификация - BroUA, AllCash Team, Steel Snakes, VR3 Company

5 квалификация - Food Team, Patriots Team, Freak Circus, Verhorna Rada

Национальный финал Red Bull M.E.O. начнется в 12:00 одновременно в Киеве (CyberRing, проспект Героев Сталинграда, 27), Львове (CoMMuna, ул. Кольберга, 3а) и Днепре (Windigo Arena, улица Глинки, 2).

Видео-трансляция национального финала:

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