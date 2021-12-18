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Украинский национальный финал по PUBG Mobile: смотреть видео онлайн трансляцию
Киберспорт на UA-Футбол 18.12.2021
Сегодня, 18 декабря состоится Национальный оф лайн финал Red Bull M.E.O., который пройдет одновременно в нескольких городах и будет транслироваться онлайн. Лучшие четыре команды каждой из пяти квалификаций продолжат борьбу за главные призы, а также возможность попасть на Международный Европейский финал.
Финалисты украинского Red Bull M.E.O.:
1 квалификация - BEBRA ESPORTS, Cyber Cartel, Ncov Team, ItngPain
2 квалификация - OBZZ, FIX, Chinazes, PostFactum
3 квалификация - High Hopes, Olympus FLAME, ICE tm, Demolition
4 квалификация - BroUA, AllCash Team, Steel Snakes, VR3 Company
5 квалификация - Food Team, Patriots Team, Freak Circus, Verhorna Rada
Национальный финал Red Bull M.E.O. начнется в 12:00 одновременно в Киеве (CyberRing, проспект Героев Сталинграда, 27), Львове (CoMMuna, ул. Кольберга, 3а) и Днепре (Windigo Arena, улица Глинки, 2).
Видео-трансляция национального финала:
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