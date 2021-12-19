Стало известно, кто представит Украину в международном турнире по PUBG Mobile

В субботу, 18 декабря, определились лучшие команды Украины по популярной игре PUBG Mobile, которые в течение месяца сражались в международном киберспортивном турнире по мобильным играм Red Bull M.E.O. Победители и еще три лучших команды продолжат свою борьбу и представят Украину в Европейском финале Red Bull M.E.O. с призовым фондом в 10000 евро.

В течение декабря в Украине прошло пять национальных онлайн-квалификаций, в которых приняло участие полтысячи участников, сформировавшись в 117 команд по четыре игрока из 15 разных областей Украины.

В Национальном финале, который состоялся одновременно в Киеве, Днепре и Львове, а также транслировался онлайн, приняло участие 20 лучших команд по результатам онлайн-квалификаций. Напомним, что принять участие в соревновании мог любой – как новичок, так и про-геймер.

Игроки финала имели возможность разыграться и посоревноваться, отрабатывая свои навыки и умения на 6 различных картах PUBG Mobile.

По их результатам лучшими четырьмя командами украинского финала Red Bull M.E.O., которые продолжат борьбу на мировой арене, стали:

Победитель – Chinazes

2 место – BroUA

3 место – Freak Circus

4 место – Good One Moon

Победители - команда Chinazes – показали настоящую жажду к победе. Первую карту закончили с 2 баллами, на второй имели всего 12 баллов, а в третьей и четвертой карте показали лучшие результаты в матчах; на пятой карте им не сильно повезло (всего 3 балла), но уже на шестой карте они уверенно превзошли все команды и с 36 баллами (21 убийство, рекорд финала) и с разницей в 1 балл забрали первое место в финале.

"Впечатления очень интересные, интересный перформанс, для меня это первый LAN в Украине, очень круто, что мы его сыграли, сыграли очень положительно, у нас с командой получилось все, что было задумано, будем сейчас готовиться сразу к Европе и посмотрим, какие результаты командой мы покажем там. Начали турнир мы не лучшим образом, хотели сначала пристреляться к командам, понять, что они собой представляют, но потом начали постепенно набирать обороты и соответственно пришли к тому результату, который сейчас можем видеть. Конечно, к следующему чемпионату мы будем готовиться уже более серьезно, потому что соперники будут из других стран", – рассказывает капитан команды-победителя Chinazes.

"Мы не доиграли сильно, первые пять каток мы были очень рады, потом на шестую что-то очень не пошла игра. Мы играем впервые вместе, до этого мы не играли ни одного паблика, мы собрались вот здесь и принципе показали неплохой результат, последнюю катку отдали. Турнир – идея хорошая, такая шайка нормальная собралась, довольно весело и прикольно" – делится впечатлениями команда BroUA, всего на 1 балл проигравшая победителям.

Первые места финала разыграли между собой денежные призы, а также гарнитуры HyperX Cloud Stinger™ Core, зарядные станции HyperX ChargePlay Base, брендированные куртки HyperX и HyperX Power Packs.

Лучшие четыре команды Национального финала представят Украину в Международном Европейском Онлайн Финале Red Bull M.E.O., который состоится 20 декабря и призовой фонд которого составит 10.000 евро.

Посмотреть онлайн как проходил финал можно на официальном twitch-канале UESF.

Украинский турнир Red Bull M.E.O. проводится вместе с Федерацией Киберспорта Украины (UESF) и при поддержке медиа-партнера UA-Футбол.

Детали проекта смотрите здесь.