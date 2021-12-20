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Скандал со STALKER 2 / $1,85 млн за Cyberpunk 2077 / Ретро-игры / Dying Light 2 / Игровые новости
Свежий выпуск игровых видео-новостей
stalker 2
Игровые новости снова здесь!
Сегодня говорим о таких топ-новостях:
Dying Light 2 Stay Human – почему нужно покупать новую видеокарту серии RTX20?
Обновленная Turtle Rock Studios – ждем новые релизы игр?
Cyberpunk 2077 должен заплатить 1,85 млн долларов!
Amiga A500 Mini вернет вас в 90-е и 80-е!
S.T.A.L.K.E.R. 2 впал в скандал с NFT и фанатами!
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Лекарь (село Дарница)
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