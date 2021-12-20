  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Другое
  4. Скандал со STALKER 2 / $1,85 млн за Cyberpunk 2077 / Ретро-игры / Dying Light 2 / Игровые новости
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скандал со STALKER 2 / $1,85 млн за Cyberpunk 2077 / Ретро-игры / Dying Light 2 / Игровые новости

Другое
(2 голосов)

Свежий выпуск игровых видео-новостей

Скандал со STALKER 2 / $1,85 млн за Cyberpunk 2077 / Ретро-игры / Dying Light 2 / Игровые новости

stalker 2

Новина українською

Игровые новости снова здесь!

Сегодня говорим о таких топ-новостях:

Dying Light 2 Stay Human – почему нужно покупать новую видеокарту серии RTX20?

Обновленная Turtle Rock Studios – ждем новые релизы игр?

Cyberpunk 2077 должен заплатить 1,85 млн долларов!

Amiga A500 Mini вернет вас в 90-е и 80-е!

S.T.A.L.K.E.R. 2 впал в скандал с NFT и фанатами!

Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
20.12.2021 в 21:21
Я бы, может, прочитал интересующее меня из заголовка. Но ваше видео мне нахрен не впало.
Ответить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
20.12.2021 в 21:45
Держи в курсе
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...