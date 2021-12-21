Первый официальный Суперкубок Украины по киберспорту: анонс соревнования

С 20 декабря 2021 года по 16 января 2022 года пройдет первый официальный Суперкубок Украины по дисциплине CS:GO, который проведет Федерация киберспорта Украины при поддержке единственной легальной беттинговой компании Parimatch Ukraine. Это первое официальное киберспортивное мероприятие, которое внесено в календарь спортивных событий Министерства молодежи и спорта Украины. Участники турнира разыграют титул чемпиона и призовой фонд $10,000.

Распределение призового фонда:

1 место – $4,500

2 место – $2,500

3 место – $1,500

4 место – $750

5-6 места – $375

На Суперкубке Украины будут соревноваться 10 команд – SpeedRunners, Tribunal Gaming, okura, Doge Soldiers, GUESS, B8, Run or Die, EC Kyiv, SESTRI и StarzzZ. Это команды, которые показали лучшие результаты в рамках Кубка и Чемпионата Украины за 2021 год, звезды украинской киберспортивной сцены и популярные стримеры.

Турнир пройдет в 3 этапа – групповой этап, плей-офф и гранд-финал. Групповой этап, в котором 10 команд будут распределены на 2 группы по 5 коллективов в каждой, пройдет с 20 по 26 декабря. Они сыграют по круговой системе Round-Robin с форматом матчей bo3. В следующем этапе под названием плей-офф лучшие коллективы будут выступать по системе double-elimination bo3. Матчи будут проведены уже после Нового года – 8, 9, 15 и 16 января. Гранд-финал мы сможем наблюдать уже 16 января – 2 лучших команды по итогам сыгранных матчей определят сильнейшего в матче до трех побед (bo5).

По итогам жеребьевки в группа А вошли EC Kyiv, okura, Doge Soldiers, Tribunal Gaming и StarzzZ. В группе В будут соревноваться B8, Run or Die, SESTRI, SpeedRunners, GUESS. Первые матчи коллективов пройдут уже 20 декабря.

Расписание ближайших матчей:

20.12, 13:00 – okura - StarzzZ (Twitch)

20.12, 16:00 – GUESS - Run or Die (Twitch)

20.12, 19:00 – Doge Soldiers - Tribunal Gaming (Twitch)

UESF организует украиноязычную трансляцию всех матчей ивента из нашей студии в Днепре. На турнире для вас будут работать таланты Федерации киберспорта Украины, среди которых Денис «loran_strean» Журид, Олег «Thunder» Громика, Владислав «Maimeiked» Лузан, Богдан «sadEAST» Ерлих и Максим «zbr4» Терещенко. Подписывайтесь на Twitch-канал по этой ссылке, чтобы не пропускать эфиры.

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Партнер проведения Суперкубка Украины по киберспорту – компания Parimatch Ukraine

Parimatch Ukraine – ведущая беттинговая компания в мире киберспорта, а также единственный легальный букмекер в Украине. Как инновационный бренд Parimatch участвует в организации турниров по различным дисциплинам киберспорта и является партнером таких выдающихся команд, как Virtus.Pro, Team Spirit и HellRaisers.

Сотрудничество с Федерацией киберспорта и поддержка Суперкубка Украины для компании Parimatch Ukraine является важным элементом в стратегии развития киберспорта в нашей стране. Компания совместно с Федерацией поддерживает и развивает контент на украинском языке, и в этом году помогла организовать трансляции WePlay AniMajor по дисциплине Dota 2 и PGL Major по дисциплине CS:GO.