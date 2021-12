Топ самых ожидаемых игр 2022: Hogwarts Legacy / Gran Turismo 7 / The lord of the rings Gollum

Во что поиграть в следующем году? Лови первую часть подборки самых ожидаемых игр 2022 года! Магический мир Гарри Поттера на ваших экранах или гонки Gran Turismo 7? The Lord of the rings Gollum от Daedalic Entertainment или Avatar from frontiers of Pandora от Ubisoft - какую вселенную вы ждете больше? Го смотреть и ждать второй части!

Таймкоды:

00:00 Всем привет!

00:40 Outlast the trials

01:16 Avatar frontiers of pandora

02:15 Колеса рингов Gollum

03:05 Dying light 2 stay human

03:40 Total war warhammer 3

04:48 Elden ring

06:04 Starfield

07:07 S.T.A.L.K.E.R. 2

07:50 Hogwarts legacy

09:01 Gran turismo 7

09:50 Подпишись!