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Топ самых ожидаемых игр 2022: Hogwarts Legacy / Gran Turismo 7 / The lord of the rings Gollum

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Топ самых ожидаемых игр 2022: Hogwarts Legacy / Gran Turismo 7 / The lord of the rings Gollum

Новина українською

Во что поиграть в следующем году? Лови первую часть подборки самых ожидаемых игр 2022 года! Магический мир Гарри Поттера на ваших экранах или гонки Gran Turismo 7? The Lord of the rings Gollum от Daedalic Entertainment или Avatar from frontiers of Pandora от Ubisoft - какую вселенную вы ждете больше? Го смотреть и ждать второй части!

Таймкоды:
00:00 Всем привет!
00:40 Outlast the trials
01:16 Avatar frontiers of pandora
02:15 Колеса рингов Gollum
03:05 Dying light 2 stay human
03:40 Total war warhammer 3
04:48 Elden ring
06:04 Starfield
07:07 S.T.A.L.K.E.R. 2
07:50 Hogwarts legacy
09:01 Gran turismo 7
09:50 Подпишись!

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