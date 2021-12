Главный секрет S.T.A.L.K.E.R. 2 | Steam заблокировали в Китае | Провал EA из Battlefield 2042 | Игровые новости

За что Steam заблокировали в Китае? Что нашли в расшифровке главного секрета игры S.T.A.L.K.E.R. 2? Почему EA доит дохлую корову из Battlefield 2042 – провалившейся игрой? Новости Tainted Grail: The Fall of Avalon и разработки The Wolf Among Us 2.