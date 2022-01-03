Кто убьет GTA? Как погиб Бэтмен? Грандизонный God of War: Ragnarok / Saints Row / ТОП-игры 2022 #2

Во что поиграть в 2022 году? Вам под елку подготовили вторую часть подборки самых ожидаемых игр 2022 года! Сможет ли Saints Row стать лучше GTA? Чего ждать от God of War: Ragnarok? Возвращение в мир Бэтмена – Gotham Knights!