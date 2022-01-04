Во что поиграть в январе 2022 года? Новинка Ubisoft / God of war / Expeditions: Rome

Во что поиграть в январе 2022? Какие новые игры на ПК, PS4/PS5 и XBOX выйдут в этом месяце? Игровой январь должен быть горячим! Ужастик Madison, эпический God of war, стратегический Expeditions: Rome и еще куча топ-игрушек для вас! Смотри подборку!