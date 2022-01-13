Сталкрафт 2022. Что это за игра?

Не только игровые новости. Что такое Сталкрафт? Онлайн игра по Сталкеру в Майнкрафте! Как установить, зарегистрироваться и играть в Сталкрафт? Геймплей и обзор Stalcraft от Бородатых игр. Пока Сталкер 2 перенесли, давайте играть в альтернативную версию!

00:00 Всем бородатый привет!

00:55 Поиск, регистрация, установка

01:17 Первые шаги

02:06 Основной геймплей

03:03 Мир игры

04:09 Подпишись!