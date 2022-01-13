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Сталкрафт 2022. Что это за игра?

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Сталкрафт 2022. Что это за игра?

Новина українською

Не только игровые новости. Что такое Сталкрафт? Онлайн игра по Сталкеру в Майнкрафте! Как установить, зарегистрироваться и играть в Сталкрафт? Геймплей и обзор Stalcraft от Бородатых игр. Пока Сталкер 2 перенесли, давайте играть в альтернативную версию!

00:00 Всем бородатый привет!
00:55 Поиск, регистрация, установка
01:17 Первые шаги
02:06 Основной геймплей
03:03 Мир игры
04:09 Подпишись!

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