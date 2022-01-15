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Сталкер запретит феминизм | Полицейский трэш с PokemonGO | Снова Assassin's Creed
Пока не отошли от предыдущих, а тут уже свежие новости игровой индустрии подъехали! Продолжение скандала Сталкер 2 против феминисток, куда вернется Эцио Аудиторе, свежий слив в сеть по Horizon 2 Forbidden West и на десерт Полицейский трэш из PokemonGO. Ловы новости игр.
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