Пока не отошли от предыдущих, а тут уже свежие новости игровой индустрии подъехали! Продолжение скандала Сталкер 2 против феминисток, куда вернется Эцио Аудиторе, свежий слив в сеть по Horizon 2 Forbidden West и на десерт Полицейский трэш из PokemonGO. Ловы новости игр.