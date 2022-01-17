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Сталкер, Казаки и остальные. Лучшие украинские игры #1
А вы знали обо всех этих играх?
В этом топе мы расскажем о лучших украинских играх всех времен. Держи первую часть, где ты увидишь игры от корифеев украинского геймдева. Бессмертная легенда – СТАЛКЕР от GSC Game World и их масштабная RTS стратегия – Казаки. Frogwares и их виртуальное видение историй о знаменитом детективе Шерлока Холмса. В тылу врага – лучшая стратегия 21 века, с самыми реалистичными механиками . И это только первая часть топа украинских игр, чтобы вторая часть не задерживалась, подгоняй ее в комментариях.
00:00 Привет!
00:24 STALKER
02:15 Казаки
03:56 Серия игр о Шерлоке Холмсе
05:47 В тылу врага
07:35 Подпишись!
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