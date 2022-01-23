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Игровые новости: порно в зуме, ЛГБТ в Симс 4, релиз Hogwarts Legacy переносится
Новый обзор главного из киберспорта!
Мы здесь решили порадовать вас на выходных игровыми новостями. Когда можно будет поиграть в Hogwarts Legacy, фанатам реслинга показали новую игру WWE 2K22, видеокарты и процессоры подорожают, хентай - Final Fantasy 7 в итальянском сенате, игра от украинских разработчиков - Corsairs Legacy, скандал из-за ЛГБТК+ в Симс 4. Выпуск адски интригующий.
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