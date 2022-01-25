Обзор на игру Stay Out: аналог Сталкера с открытым миром

Обзор на игру Stay Out или же старое название Stalker Online. Разработчики Сталкер 2 сказали, что мультиплеера с открытым миром не будет, поэтому мы принялись искать качественные аналоги. Сталкрафт был нашим первым обзором на игру по Сталкеру, поэтому решили посмотреть, чем нас удивит Стей Аут (Сталкер Онлайн).

00:00 Приветствую тебя, сталкер!

00:31 Знакомимся с игрой

01:02 Геймплей

04:57 Выводы

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