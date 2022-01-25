  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Другое
  4. Обзор на игру Stay Out: аналог Сталкера с открытым миром
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обзор на игру Stay Out: аналог Сталкера с открытым миром

Другое
(3 голосов)

Стоит ли играть?

Обзор на игру Stay Out: аналог Сталкера с открытым миром

UA-Футбол
Новина українською

Обзор на игру Stay Out или же старое название Stalker Online. Разработчики Сталкер 2 сказали, что мультиплеера с открытым миром не будет, поэтому мы принялись искать качественные аналоги. Сталкрафт был нашим первым обзором на игру по Сталкеру, поэтому решили посмотреть, чем нас удивит Стей Аут (Сталкер Онлайн).

00:00 Приветствую тебя, сталкер!
00:31 Знакомимся с игрой
01:02 Геймплей
04:57 Выводы

Хочешь еще больше новостей и игр? Ставь лайк и подписывайся на наш бородатый канал!

Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...