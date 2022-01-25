Другое
Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обзор на игру Stay Out: аналог Сталкера с открытым миром
Стоит ли играть?
Обзор на игру Stay Out или же старое название Stalker Online. Разработчики Сталкер 2 сказали, что мультиплеера с открытым миром не будет, поэтому мы принялись искать качественные аналоги. Сталкрафт был нашим первым обзором на игру по Сталкеру, поэтому решили посмотреть, чем нас удивит Стей Аут (Сталкер Онлайн).
00:00 Приветствую тебя, сталкер!
00:31 Знакомимся с игрой
01:02 Геймплей
04:57 Выводы
Хочешь еще больше новостей и игр? Ставь лайк и подписывайся на наш бородатый канал!
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Польский журналист: Шевченко войдет в топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы
- Металлист и Полесье одержали по две победы. Все спарринги клубов Первой лиги
- Довбик стал самым высокооплачиваемым игроком Днепра-1. Чуже покинул клуб
- Игровые новости: порно в зуме, ЛГБТ в Симс 4, релиз Hogwarts Legacy переносится
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...