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Состоялся анонс Crysis 4

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Состоялся анонс Crysis 4

Новина українською

Немецкая кампания разработки игр Crytek обьявила о продолжении легендарной серии шутеров Crysis. На этот раз кампания выпустила тизер уже 4-й по счету игры серии.

На данный момент Crysis 4 находится в состоянии разработки. Последняя 3-я часть вышла в далеком феврале 2013-го года.

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