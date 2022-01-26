Состоялся анонс Crysis 4

Немецкая кампания разработки игр Crytek обьявила о продолжении легендарной серии шутеров Crysis. На этот раз кампания выпустила тизер уже 4-й по счету игры серии.

На данный момент Crysis 4 находится в состоянии разработки. Последняя 3-я часть вышла в далеком феврале 2013-го года.