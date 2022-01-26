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Состоялся анонс Crysis 4
Фанаты дождались
Немецкая кампания разработки игр Crytek обьявила о продолжении легендарной серии шутеров Crysis. На этот раз кампания выпустила тизер уже 4-й по счету игры серии.
На данный момент Crysis 4 находится в состоянии разработки. Последняя 3-я часть вышла в далеком феврале 2013-го года.
It's time to join the journey and be the hero.— Crytek (@Crytek) January 26, 2022
A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5
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