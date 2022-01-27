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Презентация геймплея UFL. Зинченко, Шахтер, Вест Хэм в новом футбольном симуляторе. LIVE

Другое
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Начало стрима в 21:45

Презентация геймплея UFL. Зинченко, Шахтер, Вест Хэм в новом футбольном симуляторе. LIVE

UA-Футбол
Новина українською

Белорусская студия Strikerz сегодня представит геймплей нового футбольного симулятора UFL. Новый конкурент для FIFA? Убийца PES? Вот сегодня и взглянем. Известно, что в игре будут и наши Горняки – Шахтер Донецк. Кроме этого, одним из амбасадоров проекта является наш футболист - Александр Зинченко. Начало стрима в 21:45.

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