  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Другое
  4. Игровые новости: самая дорогая игра, GTA V на Game Boy, анонс Crysis 4, наркокартели и геймеры
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игровые новости: самая дорогая игра, GTA V на Game Boy, анонс Crysis 4, наркокартели и геймеры

Другое
(1 голосов)

Всего за 5 минут про самые важные новости из мира игр

Игровые новости: самая дорогая игра, GTA V на Game Boy, анонс Crysis 4, наркокартели и геймеры

Новина українською

Новая подборка игровых новостей. Мексиканские наркокартели вербуют "курьеров" через онлайн-игры, GTA V и Doom запустили на консоли Game Boy – 1989 года, самая дорогая игра в мире – Star Citizen станет временно бесплатной, "восстала из мертвых" - анонс Crysis 4, берегите свое железо . Выпуск, свеженький и горячий, залетай смотреть.

00:00 Дороу!
00:36 Мексиканские наркокартели вербуют "курьеров" в GTA Online
02:06 GTA V и Doom на консоли, которой уже больше 30 лет
03:01 Star Citizen – станет временно бесплатной
04:11 Анонс Crysis 4, о котором я не рассказывал в анонсе, чтобы ты досмотрел видео до конца smiley

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...