Игровые новости: самая дорогая игра, GTA V на Game Boy, анонс Crysis 4, наркокартели и геймеры

Новая подборка игровых новостей. Мексиканские наркокартели вербуют "курьеров" через онлайн-игры, GTA V и Doom запустили на консоли Game Boy – 1989 года, самая дорогая игра в мире – Star Citizen станет временно бесплатной, "восстала из мертвых" - анонс Crysis 4, берегите свое железо . Выпуск, свеженький и горячий, залетай смотреть.

00:00 Дороу!

00:36 Мексиканские наркокартели вербуют "курьеров" в GTA Online

02:06 GTA V и Doom на консоли, которой уже больше 30 лет

03:01 Star Citizen – станет временно бесплатной

04:11 Анонс Crysis 4, о котором я не рассказывал в анонсе, чтобы ты досмотрел видео до конца