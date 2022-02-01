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Игровые новости: самая дорогая игра, GTA V на Game Boy, анонс Crysis 4, наркокартели и геймеры
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Новая подборка игровых новостей. Мексиканские наркокартели вербуют "курьеров" через онлайн-игры, GTA V и Doom запустили на консоли Game Boy – 1989 года, самая дорогая игра в мире – Star Citizen станет временно бесплатной, "восстала из мертвых" - анонс Crysis 4, берегите свое железо . Выпуск, свеженький и горячий, залетай смотреть.
00:00 Дороу!
00:36 Мексиканские наркокартели вербуют "курьеров" в GTA Online
02:06 GTA V и Doom на консоли, которой уже больше 30 лет
03:01 Star Citizen – станет временно бесплатной
04:11 Анонс Crysis 4, о котором я не рассказывал в анонсе, чтобы ты досмотрел видео до конца
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