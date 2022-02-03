Слабый ПК или ноут? Мы нашли альтернативу ФИФА и ПЕС!

Слабый ПК или ноут? PES зависает, а FIFA вообще не работает? Может, ты не хочешь тратить огромные суммы на эти игры? Pro Soccer Online спасет твой кошелек да еще игра совсем не прихотлива, полетит на любом железе. Играть в нее можно с друзьями, да хоть целую футбольную команду собирай!

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