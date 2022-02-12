Игровые новости: новая часть GTA, Warcraft, посадили на 5 лет за Майнкрафт

GTA VI – анонсировали. Наигрались...украинская игра Survarium - Vostok Games закрывают серверы. В Киевском метро разрисовали переход для рекламы Horizon Forbidden West. Война между Альянсом и Ордой, все? В Warcraft, наступит мир. И супертрешевая новость, в России парня посадили на 5 лет из-за Майнкрафта!

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00:36 Когда выйдет новая GTA?

01:14 Украинский Survarium – серверы закрывают

02:21 Граффити в киевском метро, реклама игры – Horizon Forbidden West

02:56 Альянс и Орда заключили союз!? – последние новости по Warcraft

03:59 В России школьника посадили за….Майнкрафт!