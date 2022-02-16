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18+. Топ игр с интимными сценами

Другое
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(2 голосов)

Есть, из чего выбирать

18+. Топ игр с интимными сценами

UA-Футбол
Новина українською

Осторожно, горячий контент! Игры только для взрослых, поэтому дорогой зритель, если тебе нет 18 лет, рекомендую пропустить это видео для личного просмотра. Здесь раскрываются взрослые темы и демонстрируются интимные сцены в тех или иных играх. Однако, если ты уже взрослый парень или девушка, то обязательно посмотри до конца, ведь фрагменты, которые мы вам покажем оказывается присутствуют чуть ли не в каждом известном тайтле, наверное, за это мы и любим игры, за чрезмерное внимание к реальным деталям и демонстрацию жизни, какой она есть.

00:00 Привет, друг, а тебе есть 18?
00:52 The Witcher 3: Wild Hunt
02:11 God of War 3
04:05 Wolfenstein: The New Order
05:26 Duke Nukem Forever
07:11 GTA V

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
16.02.2022 в 18:37
Я розумію, що 18+ - то святе. Тільки не знаю, до чого тут футбол. Мабуть, слід було вказати "на правах реклами".
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