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18+. Топ игр с интимными сценами
Есть, из чего выбирать
Осторожно, горячий контент! Игры только для взрослых, поэтому дорогой зритель, если тебе нет 18 лет, рекомендую пропустить это видео для личного просмотра. Здесь раскрываются взрослые темы и демонстрируются интимные сцены в тех или иных играх. Однако, если ты уже взрослый парень или девушка, то обязательно посмотри до конца, ведь фрагменты, которые мы вам покажем оказывается присутствуют чуть ли не в каждом известном тайтле, наверное, за это мы и любим игры, за чрезмерное внимание к реальным деталям и демонстрацию жизни, какой она есть.
00:00 Привет, друг, а тебе есть 18?
00:52 The Witcher 3: Wild Hunt
02:11 God of War 3
04:05 Wolfenstein: The New Order
05:26 Duke Nukem Forever
07:11 GTA V
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