Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игровые новости: японку выгнали из команды за это, Сталкер 2 снова мргут перенести, горячие анонсы
Свежий выпуск новостей из мира игр
Японскую киберспортсменку уволили со скандалом! Сталкер 2 перенесут снова? Продано 6 миллионов копий – украинской Metro Exodus. Возвращение Skull&Bones – лучшие пиратские баталии в стиле Ubisoft. Сотни тысяч юнитов на одной карте в Ultimate Epic Battle Simulator 2. Инсайдер Том Хендерсон – Dead Island 2 быть!
00:00 Приветствую – это игровые новости!
00:44 Сталкер 2, снова переносят?
01:50 Метро Exodus – 6 миллионов копий
02:23 Пираты и морские бои в Skull&Bones
03:25 В этой игре будут масштабные битвы на сотни тысяч юнитов
04:28 Объявленная дата релиза Dead Island 2
05:43 Новости о японке
Популярное сейчас
- В Украине вводится чрезвычайное положение. Возобновление УПЛ под вопросом
- Теперь понятно, куда он улетел. Украинский боксер Александр Усик посетил матч 1/8 финала ЛЧ
- ЛНЗ разгромил датчан, Любомир обыграл Мункач. Все спарринги клубов Второй лиги
- Включай, если не слабак. Самые страшные игры
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты