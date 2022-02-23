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Игровые новости: японку выгнали из команды за это, Сталкер 2 снова мргут перенести, горячие анонсы

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Свежий выпуск новостей из мира игр

Игровые новости: японку выгнали из команды за это, Сталкер 2 снова мргут перенести, горячие анонсы

UA-Футбол
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Японскую киберспортсменку уволили со скандалом! Сталкер 2 перенесут снова? Продано 6 миллионов копий – украинской Metro Exodus. Возвращение Skull&Bones – лучшие пиратские баталии в стиле Ubisoft. Сотни тысяч юнитов на одной карте в Ultimate Epic Battle Simulator 2. Инсайдер Том Хендерсон – Dead Island 2 быть!

00:00 Приветствую – это игровые новости!
00:44 Сталкер 2, снова переносят?
01:50 Метро Exodus – 6 миллионов копий
02:23 Пираты и морские бои в Skull&Bones
03:25 В этой игре будут масштабные битвы на сотни тысяч юнитов
04:28 Объявленная дата релиза Dead Island 2
05:43 Новости о японке

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