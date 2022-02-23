Игровые новости: японку выгнали из команды за это, Сталкер 2 снова мргут перенести, горячие анонсы

Японскую киберспортсменку уволили со скандалом! Сталкер 2 перенесут снова? Продано 6 миллионов копий – украинской Metro Exodus. Возвращение Skull&Bones – лучшие пиратские баталии в стиле Ubisoft. Сотни тысяч юнитов на одной карте в Ultimate Epic Battle Simulator 2. Инсайдер Том Хендерсон – Dead Island 2 быть!

00:00 Приветствую – это игровые новости!

00:44 Сталкер 2, снова переносят?

01:50 Метро Exodus – 6 миллионов копий

02:23 Пираты и морские бои в Skull&Bones

03:25 В этой игре будут масштабные битвы на сотни тысяч юнитов

04:28 Объявленная дата релиза Dead Island 2

05:43 Новости о японке