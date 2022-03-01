NAVI прекратили сотрудничество с российским холдингом, отрицающим войну в Украине

Украинская киберспортивная организация NAVI расторгла контракт с холдингом ESforce и всеми его дочками, включая RuHub, Epic Esports Events, Cybersport.ru и Virtus.pro.

Об этом NAVI сообщили в своем твиттере. Причина - отрицание холдингом вероломного нападения российской армии на Украину.

Напоследок спортсмены поблагодарили тех немногочисленных уже экс-партнеров, которые таки выступили против войны с Украиной.

Отметим, что NAVI в киберспорте - гранд. По итогам 2021 года организация стала второй в мире по количеству просмотров матчей и обладает внушительной армией поклонников.