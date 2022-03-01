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NAVI прекратили сотрудничество с российским холдингом, отрицающим войну в Украине
ESforce отправлен в направлении русского корабля
navi.gg
Украинская киберспортивная организация NAVI расторгла контракт с холдингом ESforce и всеми его дочками, включая RuHub, Epic Esports Events, Cybersport.ru и Virtus.pro.
Об этом NAVI сообщили в своем твиттере. Причина - отрицание холдингом вероломного нападения российской армии на Украину.
Напоследок спортсмены поблагодарили тех немногочисленных уже экс-партнеров, которые таки выступили против войны с Украиной.
Отметим, что NAVI в киберспорте - гранд. По итогам 2021 года организация стала второй в мире по количеству просмотров матчей и обладает внушительной армией поклонников.
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