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Отныне без Assassin Creed, FIFA и Ведьмака: киберспорт массово покидает россию

Другое
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Рынок на 2,7 млрд долларов в год развален за неделю

Отныне без Assassin Creed, FIFA и Ведьмака: киберспорт массово покидает россию

Скрин: ubisoft.com

Новина українською

Вслед за традиционными видами спорта из страны-агрессора уходят и компании-разработчики компьютерных игр - здесь РФ тоже изолируют по полной.

В частности, в стране уже остановили все продажи своих продуктов Ubisoft, EA Games, Sony, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red. Опция покупки игр через Steam для россиян также закрыта.

Проще говоря, серия игр FIFA, знаменитый Ведьмак, Far Cry, Assassin Creed, Diablo, World of Warcraft отныне для россиян недоступны - остается лишь пиратствовать.

Для разработчиков игрового софта это нелегкое решение - по итогам 2021 года российский рынок компьютерных игр оценивался в 2,7 млрд долларов. Тем не менее, вторжение россии в Украину заставило западный мир задвинуть денежный вопрос на второй план.

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В статье: киберспорт война с Россией
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