eFootball получил обновление до 2023 года

Розробник игор Konami представила новинку масштабного обновления для своего футбольного симулятора eFootball - на сезон 2022/23.

Японская компания добавила несколько новых лицензий, наприклад, таких команд как міланський "Інтер" и "Милан". Сколько гравий можно купить у нового нововведения, чем пионат Мексики с 18 клубами.

До того ж eFootball 2023 зазнав змін у самого геймплей матча.

Новими лицевыми стали гри-представители АПЛ: центральные півзахисники "Ман Юнайтед" Бруну Фернандеш и правый адвокат "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд.

eFootball представлен на наших плаформах консолей: Sony PlayStation 4, Sony PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X/S. А також на смартфонах.