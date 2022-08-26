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eFootball получил обновление до 2023 года

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(1 голосов)

KONAMI добавили новые лицензии и геймплейные обновления

eFootball получил обновление до 2023 года

KONAMI

Новина українською

Розробник игор Konami представила новинку масштабного обновления для своего футбольного симулятора eFootball - на сезон 2022/23.

Японская компания добавила несколько новых лицензий, наприклад, таких команд как міланський "Інтер" и "Милан". Сколько гравий можно купить у нового нововведения, чем пионат Мексики с 18 клубами.

До того ж eFootball 2023 зазнав змін у самого геймплей матча.

Новими лицевыми стали гри-представители АПЛ: центральные півзахисники "Ман Юнайтед" Бруну Фернандеш и правый адвокат "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд.

eFootball представлен на наших плаформах консолей: Sony PlayStation 4, Sony PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X/S. А також на смартфонах.

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Комментарии (1)
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Просто football фан (Рівне)
26.08.2022 в 16:12
Шедевральний текст!Дякую!Ю мейд май дей)
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