Team Secret и Parimatch объявили о международном партнерстве

Бренд Parimatch расширяет свою поддержку мировой индустрии киберспорта и вступает в эксклюзивное международное партнерство с ведущей мировой киберспортивной организацией Team Secret.

Team Secret была основана в 2014 году Клементом "Puppey" Ивановым, бывшим игроком и капитаном NAVI, участником всех турниров The International за все время их существования, а также победителем первого TI. Team Secret неизменно была одной из сильнейших команд в мире, входя в топ-6 The International с 2018 года. Недавно Team Secret выиграла серебро на The International 11, заняв второе место и выиграв более 2,4 миллиона долларов. В международный состав команды входят игроки из пяти стран, в том числе украинец Роман "Resolut1on" Фоминок.

“Team Secret — легендарный бренд для всей комьюнити DOTA 2 с момента своего появления в 2014 году. Исключительный настойчивый боевой дух команды идеально соответствует характеру бренда Parimatch. Мы очень рады приветствовать команду в нашем списке партнеров. Оставайтесь на связи, чтобы увидеть все крутые активности, которые будут реализованы в рамках этого сотрудничества!” — сообщил представитель бренда Parimatch Степан Шульга.

“Для нас большая честь приветствовать Parimatch, один из ведущих беттинговых брендов в мире. Партнерство с Parimatch открывает новые возможности для Team Secret DOTA, и мы с нетерпением ждем совместной работы, которая подарит фанам уникальный behind the scenes контент с участием команды”, — сказал Джон Яо, Team Secret CEO.

Согласно условиям годового контракта, Parimatch станет Official Betting Partner Team Secret и будет представлен во время игр на футболках и худи команды. Соглашение также предусматривает создание совместного эксклюзивного контента, meet & greet мероприятия и другие увлекательные проекты.

О Parimatch

Parimatch – международный беттинговый и технологичный бренд, сочетающий технологии, бизнес и спорт, чтобы обеспечить бесперебойные развлечения на основе инноваций. Основанный в 1994 году в Украине, Parimatch вырос в один из ведущих беттинговых брендов в Африке, Азии, Европе и Латинской Америке.

Про Team Secret

Team Secret® – это глобальный киберспортивный бренд, который стремится объединить лучших игроков, чтобы соревноваться на самых больших сценах мира и дарить болельщикам самые яркие впечатления.