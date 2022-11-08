Европейская федерация киберспорта остановила членство россии

Европейская федерация киберспорта приостановила членство россии и запретила участие российских спортсменов в будущих чемпионатах Европы. Об этом пишет Министерство молодежи и спорта Украины на своей странице в Facebook.

Украина и Швеция на ежегодной Генеральной Ассамблее Европейской федерации в Стокгольме выступили с инициативой ввести санкции в федерацию киберспорта россии.

Речь представителя Украины Эдуарда Анохина, в которой он, в частности, напомнил о многочисленных преступлениях рашистов в Украине, побудила делегатов европейских стран к решительному осуждению российской агрессии в нашей стране.