Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: трейлер новой части GTA выйдет в декабре
Наконец-то это случилось!
Rockstar
Состоялся официальный анонс первого трейлера новой части легендарной серии компьютерных игр Grand Theft Auto.
Компания Rockstar Games представит трейлер следующей GTA в начале декабря.
"Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер следующей игры Grand Theft Auto.
Мы с нетерпением ждем еще много лет, чтобы делиться этим опытом со всеми вами", - сообщил официальный аккаунт Rockstar Games в твиттере.
We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023
Thank you,
Sam Houser
Популярное сейчас
- Шахтер установил рекорд в Лиге чемпионов
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Ребров вызвал 26 футболистов на матч против Италии. Дубинчак и Таловеров попали в заявку
- Заря – Маккаби. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО