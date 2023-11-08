Официально: трейлер новой части GTA выйдет в декабре

Состоялся официальный анонс первого трейлера новой части легендарной серии компьютерных игр Grand Theft Auto.

Компания Rockstar Games представит трейлер следующей GTA в начале декабря.

"Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер следующей игры Grand Theft Auto.

Мы с нетерпением ждем еще много лет, чтобы делиться этим опытом со всеми вами", - сообщил официальный аккаунт Rockstar Games в твиттере.