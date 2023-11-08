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Официально: трейлер новой части GTA выйдет в декабре

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Наконец-то это случилось!

Официально: трейлер новой части GTA выйдет в декабре

Rockstar

Новина українською
Новина українською

Состоялся официальный анонс первого трейлера новой части легендарной серии компьютерных игр Grand Theft Auto.

Компания Rockstar Games представит трейлер следующей GTA в начале декабря.

"Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер следующей игры Grand Theft Auto.

Мы с нетерпением ждем еще много лет, чтобы делиться этим опытом со всеми вами", - сообщил официальный аккаунт Rockstar Games в твиттере.

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