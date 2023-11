Официально: трейлер новой части GTA выйдет в декабре

Состоялся официальный анонс первого трейлера новой части легендарной серии компьютерных игр Grand Theft Auto.

Компания Rockstar Games представит трейлер следующей GTA в начале декабря.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser