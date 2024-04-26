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С украинским дубляжем. Вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

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"Это не рай"

С украинским дубляжем. Вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

GSC Game World

Новина українською

В день 38-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС украинская компания-разработчик GSC Game World выпустила новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля с украинским дубляжем.

Ролик новой части франшизы получил название "Это не рай".

"Посмотри на Нее! Зона расцветает, в свой собственный чарующий, но загадочный и искаженный способ: приманивает, одаривает и забирает. Разговаривает многочисленными голосами - знакомыми и новыми.

Как близко вы приблизитесь к краю на пути к тому, что ищете?" - говорится в описании к трейлеру на официальном Youtube-канале GSC Game World.

Примечательно, что в моменте с подбрасыванием монетки, на ней можно увидеть герб Украины.

Напомним, официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 5 сентября 2024-го года. На официальном сайте игры уже доступен предзаказ. В частности, за стандартное издание нужно будет заплатить 895 гривен, за Deluxe - 1199 грн, а за Ultimate - 1599 грн. Также для заказа доступны не только цифровые копии нового тайтла, но и физические издания с различными аксессуарами.

Также известны минимальные системные требования для запуска игры:

  • Версия ОС: Windows 10 / Windows 11
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
  • Оперативная память: 8 GB
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB
  • NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
  • Место на диске: 150 GB SSD

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

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