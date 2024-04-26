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С украинским дубляжем. Вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля
"Это не рай"
GSC Game World
В день 38-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС украинская компания-разработчик GSC Game World выпустила новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля с украинским дубляжем.
Ролик новой части франшизы получил название "Это не рай".
"Посмотри на Нее! Зона расцветает, в свой собственный чарующий, но загадочный и искаженный способ: приманивает, одаривает и забирает. Разговаривает многочисленными голосами - знакомыми и новыми.
Как близко вы приблизитесь к краю на пути к тому, что ищете?" - говорится в описании к трейлеру на официальном Youtube-канале GSC Game World.
Примечательно, что в моменте с подбрасыванием монетки, на ней можно увидеть герб Украины.
Напомним, официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 5 сентября 2024-го года. На официальном сайте игры уже доступен предзаказ. В частности, за стандартное издание нужно будет заплатить 895 гривен, за Deluxe - 1199 грн, а за Ultimate - 1599 грн. Также для заказа доступны не только цифровые копии нового тайтла, но и физические издания с различными аксессуарами.
Также известны минимальные системные требования для запуска игры:
- Версия ОС: Windows 10 / Windows 11
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
- Оперативная память: 8 GB
- Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB
- NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- Место на диске: 150 GB SSD
Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
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