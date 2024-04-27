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Blizzard не будет проводить BlizzCon в 2024 году

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Blizzard не будет проводить BlizzCon в 2024 году

Blizzard Entertainment

Новина українською

Американская компания-разработчик и издатель видеоигр Blizzard Entertainment на своем официальном сайте объявила, что не будет проводить BlizzCon в этом году.

В Activision Blizzard сообщили, что они планируют сосредоточить свое внимание на новых форматах. В частности, компания сделает отдельные заявления по каждой из своих дисциплин: World of Warcraft, Overwatch 2 и Diablo.

Ранее, на днях была информация, что Blizzard разрабатывают свой новый тайтл.

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Источник:
blizzcon.com
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