Blizzard не будет проводить BlizzCon в 2024 году

Американская компания-разработчик и издатель видеоигр Blizzard Entertainment на своем официальном сайте объявила, что не будет проводить BlizzCon в этом году.

В Activision Blizzard сообщили, что они планируют сосредоточить свое внимание на новых форматах. В частности, компания сделает отдельные заявления по каждой из своих дисциплин: World of Warcraft, Overwatch 2 и Diablo.

Ранее, на днях была информация, что Blizzard разрабатывают свой новый тайтл.