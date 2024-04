Blizzard не будет проводить BlizzCon в 2024 году

Американская компания-разработчик и издатель видеоигр Blizzard Entertainment на своем официальном сайте объявила, что не будет проводить BlizzCon в этом году.

В Activision Blizzard сообщили, что они планируют сосредоточить свое внимание на новых форматах. В частности, компания сделает отдельные заявления по каждой из своих дисциплин: World of Warcraft, Overwatch 2 и Diablo.

Ранее, на днях была информация, что Blizzard разрабатывают свой новый тайтл.

After careful consideration over the last year, we at Blizzard have made the decision not to hold BlizzCon in 2024. We’re excited to bring BlizzCon back in future years, and we still have some exciting plans for events in 2024!



