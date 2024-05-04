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В Steam пройдет Ukrainian Games Festival 2024

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В Steam пройдет Ukrainian Games Festival 2024

Фото з відкритих джерел

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Игровая платформа GTP Media, которая поддерживает украинскую игровую индустрию, объявила о проведении Ukrainian Games Festival 2024.

Ивент пройдет на платформе Steam и будет посвящен украинским тайтлам. В частности, GTP Media сообщают, что событие пройдет в августе.

"Наша команда делает Ukrainian Games Festival уже два года подряд - в 2023-м он был на главной Steam, страницу фестиваля посетило более 1.3 миллиона человек со всего мира. В этом году планируем сделать его еще больше", - говорится в сообщении GTP Media в Twitter.

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