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В Steam пройдет Ukrainian Games Festival 2024
В частности, в конце этого лета
Фото з відкритих джерел
Игровая платформа GTP Media, которая поддерживает украинскую игровую индустрию, объявила о проведении Ukrainian Games Festival 2024.
Ивент пройдет на платформе Steam и будет посвящен украинским тайтлам. В частности, GTP Media сообщают, что событие пройдет в августе.
"Наша команда делает Ukrainian Games Festival уже два года подряд - в 2023-м он был на главной Steam, страницу фестиваля посетило более 1.3 миллиона человек со всего мира. В этом году планируем сделать его еще больше", - говорится в сообщении GTP Media в Twitter.
Просто нагадуємо.#UkrainianGamesFestival pic.twitter.com/xqJ91Ugrmm— Ukrainian Games ???????? (@ukrainiangames) May 2, 2024
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