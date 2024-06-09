Вышел новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Украинская компания-разработчик GSC Game World выпустила новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Этот ролик также получил украинский дубляж.

Новый трейлер вышел под названием "Время возможностей".

Напомним, официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 5 сентября 2024-го года. На официальном сайте игры уже доступен предзаказ. В частности, за стандартное издание нужно будет заплатить 895 гривен, за Deluxe - 1199 грн, а за Ultimate - 1599 грн. Также для заказа доступны не только цифровые копии нового тайтла, но и физические издания с различными аксессуарами.

Также известны минимальные системные требования для запуска игры: