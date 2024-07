Забарный стал амбассадором киберспортивной команды

Центрбек сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный стал лицом киберспортивной команды Requiem в дисциплине Valorant.

Requiem here????



Today we have some great news????



Illia Zabarnyi becomes the media face of our team

We are extremely happy that such a person becomes a part of our family

Now our journey together will be even more awesome



We have a lot of news, so stay tuned???? pic.twitter.com/nMz3j3BA1d