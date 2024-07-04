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Украинские композиции. Вышел очередной трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

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Был показан "Росток"

Украинские композиции. Вышел очередной трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

GSC Game World

Новина українською

Украинская компания-разработчик GSC Game World выпустила очередной трейлер по игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля .

В частности, в новом ролике продемонстрирован завод "Росток" и представлены три композиции украинских исполнителей, которые попадут в новый тайтл.

В частности, речь идет о таких композициях:

  • anastymoza - Хризантемы;
  • ДК Энергетик - Улица Восток;
  • The Unsleeping - Жить.

"Место торговли, отдыха и относительной безопасности для сталкеров со всей Зоны. А отныне, еще и территория Воли! Бар и Арена работают в обычном режиме, бесплатно здесь разве что вытрешки покупать.

Перед вылазкой неплохо было бы отдохнуть, музыку послушать. Кусок провизии, утреннее солнышко, а в ушах играет эхо с Большой Земли. Зона не всегда о движении, борьбе и выживании. Иногда Она чувствуется в мелодиях, размышлениях, во вкусе того, что впереди, в следующем путешествии", - говорится в описании под новым роликом от GSC Game World на их Youtube-канале.

Напомним, официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 5 сентября 2024-го года. На официальном сайте игры уже доступен предзаказ. В частности, за стандартное издание нужно будет заплатить 895 гривен, за Deluxe - 1199 грн, а за Ultimate - 1599 грн. Также для заказа доступны не только цифровые копии нового тайтла, но и физические издания с различными аксессуарами.

Также известны минимальные системные требования для запуска игры:

  • Версия ОС: Windows 10 / Windows 11
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
  • Оперативная память: 8 GB
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB
  • NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
  • Место на диске: 150 GB SSD
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