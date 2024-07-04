Украинские композиции. Вышел очередной трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Украинская компания-разработчик GSC Game World выпустила очередной трейлер по игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля .

В частности, в новом ролике продемонстрирован завод "Росток" и представлены три композиции украинских исполнителей, которые попадут в новый тайтл.

В частности, речь идет о таких композициях:

"Место торговли, отдыха и относительной безопасности для сталкеров со всей Зоны. А отныне, еще и территория Воли! Бар и Арена работают в обычном режиме, бесплатно здесь разве что вытрешки покупать.

Перед вылазкой неплохо было бы отдохнуть, музыку послушать. Кусок провизии, утреннее солнышко, а в ушах играет эхо с Большой Земли. Зона не всегда о движении, борьбе и выживании. Иногда Она чувствуется в мелодиях, размышлениях, во вкусе того, что впереди, в следующем путешествии", - говорится в описании под новым роликом от GSC Game World на их Youtube-канале.