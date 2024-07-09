  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Другое
  4. Студия-разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 передала 5 млн на восстановление больницы Охматдит
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Студия-разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 передала 5 млн на восстановление больницы Охматдит

Другое

Достойный жест от GSC Game World

Студия-разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 передала 5 млн на восстановление больницы Охматдит

Official Twitter account for the S.T.A.L.K.E.R. game franchise

Новина українською

Украинская компания-разработчик GSC Game World передала 5 миллионов на восстановление детской больницы "Охматдит" в Киеве, которая пострадала от российской атаки.

"Россия осуществила ракетный удар по Охматдету. Крупнейшей детской больнице в Украине, расположенной в Киеве. Это очередное преступление, которое привело к трагической гибели десятков людей и бесчисленного количества раненых. Сотни детей были вынуждены покинуть больницу. Это невероятный риск для них, ведь они остаются без критически необходимого лечения.

Это варварское преступление, которое ничем нельзя оправдать. Вместе мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы как можно быстрее восстановить критически важную детскую больницу.

Мы передаем 5 миллионов гривен в фонд United24. Сумма может показаться каплей в море, ведь масштаб разрушений представить трудно, но каждый донат сейчас как никогда важен. Дети не должны страдать. Никогда.", - говорится в сообщении организации в X.

Напомним, сейчас GSC Game World заканчивает разработку новой части своего тайтла - S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Игра будет доступна на всех основных платформах, а сам релиз официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 5 сентября 2024-го года. На официальном сайте игры уже доступен предзаказ.

По теме
yellow-arrow
Украинские композиции. Вышел очередной трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля
yellow-arrow
Забарный стал амбассадором киберспортивной команды
yellow-arrow
Конор Макгрегор попал в игру HITMAN World of Assassination
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GSC Game World
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости