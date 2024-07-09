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Студия-разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 передала 5 млн на восстановление больницы Охматдит
Достойный жест от GSC Game World
Official Twitter account for the S.T.A.L.K.E.R. game franchise
Украинская компания-разработчик GSC Game World передала 5 миллионов на восстановление детской больницы "Охматдит" в Киеве, которая пострадала от российской атаки.
"Россия осуществила ракетный удар по Охматдету. Крупнейшей детской больнице в Украине, расположенной в Киеве. Это очередное преступление, которое привело к трагической гибели десятков людей и бесчисленного количества раненых. Сотни детей были вынуждены покинуть больницу. Это невероятный риск для них, ведь они остаются без критически необходимого лечения.
Это варварское преступление, которое ничем нельзя оправдать. Вместе мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы как можно быстрее восстановить критически важную детскую больницу.
Мы передаем 5 миллионов гривен в фонд United24. Сумма может показаться каплей в море, ведь масштаб разрушений представить трудно, но каждый донат сейчас как никогда важен. Дети не должны страдать. Никогда.", - говорится в сообщении организации в X.
Напомним, сейчас GSC Game World заканчивает разработку новой части своего тайтла - S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Игра будет доступна на всех основных платформах, а сам релиз официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 5 сентября 2024-го года. На официальном сайте игры уже доступен предзаказ.
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