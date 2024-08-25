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Valorant - киберспортивная дисциплина года

Esports

Новина українською

Valorant была признана киберспортивной дисциплиной 2024-го года. Такую награду игра получила на церемонии Esports Awards 2024, которая прошла в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Примечательно, что для дисциплины Valorant это уже 4-я подобная награда.

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В свою очередь мобильной игрой года была признана Mobile Legends: Bang Bang, а игровым издателем года - компания Riot Games.

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Источник:
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