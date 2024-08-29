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Повторение истории. Команда Зинченко из Apex Legends не получила разрешение на выезд из Украины

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Passion UA пропустят Global Series: 2024 Split 2 Playoffs

Повторение истории. Команда Зинченко из Apex Legends не получила разрешение на выезд из Украины

ALGS: 2024 Split 2 Playoffs

Новина українською

Команда украинской киберспортивной организации Passion UA по дисциплине Apex Legends, владельцем которой является футболист сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, пропустит Global Series: 2024 Split 2 Playoffs. Об этом организация Зинченко сообщила в своем телеграм-канале.

В частности, украинский клуб не получил разрешение на выезд из Украины. Примечательно, что организаторы ивента отказали Passion UA в просьбе выступать дистанционно.

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Этот топовый турнир уровня S-Tier пройдет в период с 29-го августа по 9-е сентября в режиме LAN в немецком Маннгейме. 40 команд будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

"Пропустим финал второго сплита ALGS. Даже наличие всех необходимых документов не помогло получить нашим игрокам разрешение на выезд. Мы обращались в Министерство спорта и Федерацию киберспорта Украины, однако, учитывая усиленные мобилизационные мероприятия, они не смогли нам помочь. Игроки нашего клуба обращались к организаторам с просьбой сделать исключение в нашем случае и позволить ребятам играть из собственных домов, однако они также получили отказ", - говорится в сообщении украинской организации.

Напомним, в конце июля Passion UA пропустила чемпионат мира по дисциплине Apex Legens в Саудовской Аравии - Esports World Cup 2024. По той же причине.

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