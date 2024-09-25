GGBET поддерживает Team Vitality и NAVI на BLAST Premier: Fall Final 2024

Началось событие, которое является знаковым для фанатов киберспорта. BLAST Premier: Fall Final 2024 собирает лучшие команды по Counter-Strike 2 на финальный этап турнира, и GGBET приглашает поклонников присоединиться к просмотру этого увлекательного соревнования. С 25 по 29 сентября зрителей ожидает напряженная борьба между сильнейшими ростерами мира.

BLAST Premier: Fall Final 2024 пройдет в Копенгагене, где 8 команд сразятся за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов, а победители получат приглашение на World Final — кульминационный турнир серии BLAST Premier.

Международный бренд GG.BET выступает не только эксклюзивным партнером турнира, но и поддерживает две легендарные команды, пробившиеся в финал — Team Vitality и NAVI. Они продолжают бороться между собой за первенство в мировом рейтинге команд.

"Наша цель в GGBET — сделать киберспорт доступным и близким каждому фанату, независимо от их местонахождения. BLAST Premier: Fall Final 2024 — это событие, которое объединяет киберспортивное сообщество, в том числе в Украине. Вместе с Team Vitality и NAVI мы дарим незабываемые впечатления болельщикам", — отметил Сергей Мищенко, СЕО GGBET.

Следите за матчами на канале официального транслятора турнира Maincast вместе с GGBET и поддерживайте своих любимых игроков во время финальной стадии турнира BLAST Premier: Fall Final 2024!

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