Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
GGBET поддерживает Team Vitality и NAVI на BLAST Premier: Fall Final 2024
Началось событие, которое является знаковым для фанатов киберспорта
Фото - GGbet
Началось событие, которое является знаковым для фанатов киберспорта. BLAST Premier: Fall Final 2024 собирает лучшие команды по Counter-Strike 2 на финальный этап турнира, и GGBET приглашает поклонников присоединиться к просмотру этого увлекательного соревнования. С 25 по 29 сентября зрителей ожидает напряженная борьба между сильнейшими ростерами мира.
BLAST Premier: Fall Final 2024 пройдет в Копенгагене, где 8 команд сразятся за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов, а победители получат приглашение на World Final — кульминационный турнир серии BLAST Premier.
Международный бренд GG.BET выступает не только эксклюзивным партнером турнира, но и поддерживает две легендарные команды, пробившиеся в финал — Team Vitality и NAVI. Они продолжают бороться между собой за первенство в мировом рейтинге команд.
"Наша цель в GGBET — сделать киберспорт доступным и близким каждому фанату, независимо от их местонахождения. BLAST Premier: Fall Final 2024 — это событие, которое объединяет киберспортивное сообщество, в том числе в Украине. Вместе с Team Vitality и NAVI мы дарим незабываемые впечатления болельщикам", — отметил Сергей Мищенко, СЕО GGBET.
Следите за матчами на канале официального транслятора турнира Maincast вместе с GGBET и поддерживайте своих любимых игроков во время финальной стадии турнира BLAST Premier: Fall Final 2024!
_____________
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры
Популярное сейчас
- Источник сообщил, кто заменит в сборной травмированного Малиновского
- Зальцбург без мотивации. Лацио начинает новую эру со слишком возрастными руководителями и слишком новыми игроками
- Ассист Мудрика, Попов и Миколенко здоровы, известен будущий обладатель Золотого мяча. Главные новости за 24 сентября
- Динамо - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО