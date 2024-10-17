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Бекхэм продал свою киберспортивную организацию Guild

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Бекхэм продал свою киберспортивную организацию Guild

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Английское издание Esports Insider, которое специализируется на киберспорте, сообщило, что совладелец клуба MLS "Интер Майами" Дэвид Бекхэм продал свою киберспортивную организацию.

В частности, легендарный в прошлом футболист продал 100% активов Guild Esports. Организация полностью перешла под управление американской компании DCB Sports LLC.

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Примечательно, что сейчас в организации остались ростеры по таким дисциплинам: Fortnite, Apex Legends, Street Fighter 6, Tekken 8 и Rennsport. Однако, на протяжении этого года Guild Esports распустила составы по CS2, VALORANT и Rocket League.

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Дэвид Бекхэм киберспорт
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Источник:
Esports Insider
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