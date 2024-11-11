S.T.A.L.K.E.R. 2 - в четверке самых популярных платных игр в Steam

Украинская компания-разработчик GSC Game World совсем скоро представит миру свой новый тайтл легендарной серии - S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Новый "сталкер" на данный момент занимает 9-е место в рейтинге бестселлеров платформы Steam. Примечательно, если из списка убрать все бесплатные игры, то S.T.A.L.K.E.R. 2 поднимется сразу на 4-ю позицию.

Напомним, "Сердце Чернобыля" выйдет 20-го ноября. Новый AAA-проект будет доступен на всех современных игровых платформах, а цена на стандартное издание составляет 1399 гривен.

ТОП-10 платных игр в Steam: