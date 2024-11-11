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S.T.A.L.K.E.R. 2 - в четверке самых популярных платных игр в Steam

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Релиз "Сердца Чернобыля" состоится уже 20-го ноября

S.T.A.L.K.E.R. 2 - в четверке самых популярных платных игр в Steam

GSC Game World

Новина українською

Украинская компания-разработчик GSC Game World совсем скоро представит миру свой новый тайтл легендарной серии - S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Новый "сталкер" на данный момент занимает 9-е место в рейтинге бестселлеров платформы Steam. Примечательно, если из списка убрать все бесплатные игры, то S.T.A.L.K.E.R. 2 поднимется сразу на 4-ю позицию.

Напомним, "Сердце Чернобыля" выйдет 20-го ноября. Новый AAA-проект будет доступен на всех современных игровых платформах, а цена на стандартное издание составляет 1399 гривен.

ТОП-10 платных игр в Steam:

  1. Call of Duty: Black Ops 6
  2. Farming Simulator 25
  3. Baldur’s Gate 3
  4. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  5. EA SPORTS FC 25
  6. Metro Exodus
  7. Grand Theft Auto V
  8. Planet Coaster 2
  9. Age of Wonders 4
  10. Dragon Age: The Veilguard
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