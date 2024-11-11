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S.T.A.L.K.E.R. 2 - в четверке самых популярных платных игр в Steam
Релиз "Сердца Чернобыля" состоится уже 20-го ноября
GSC Game World
Украинская компания-разработчик GSC Game World совсем скоро представит миру свой новый тайтл легендарной серии - S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.
Новый "сталкер" на данный момент занимает 9-е место в рейтинге бестселлеров платформы Steam. Примечательно, если из списка убрать все бесплатные игры, то S.T.A.L.K.E.R. 2 поднимется сразу на 4-ю позицию.
Напомним, "Сердце Чернобыля" выйдет 20-го ноября. Новый AAA-проект будет доступен на всех современных игровых платформах, а цена на стандартное издание составляет 1399 гривен.
ТОП-10 платных игр в Steam:
- Call of Duty: Black Ops 6
- Farming Simulator 25
- Baldur’s Gate 3
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- EA SPORTS FC 25
- Metro Exodus
- Grand Theft Auto V
- Planet Coaster 2
- Age of Wonders 4
- Dragon Age: The Veilguard
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