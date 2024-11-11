Сборная Украины идет первой в таблице на чемпионате мира по PUBG Mobile

В период с 11-го по 13-е ноября в столице Саудовской Аравии проходит турнир по различным киберспортивным дисциплинам - IESF World Esports Championship 2024. В Рияде команды ведут борьбу за общий призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В понедельник стартовал первый игровой день чемпионата мира по PUBG Mobile. Сборная Украины провела свои матчи на турнире. В частности, "сине-желтые" за 6 карт набрали 77 очков и сейчас занимают первое место в турнирной таблице.

В свою очередь, в тройке лучших на данный момент расположились бразильцы и турки.