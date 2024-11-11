Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины идет первой в таблице на чемпионате мира по PUBG Mobile
По итогам стартового игрового дня
IESF World Esports
В период с 11-го по 13-е ноября в столице Саудовской Аравии проходит турнир по различным киберспортивным дисциплинам - IESF World Esports Championship 2024. В Рияде команды ведут борьбу за общий призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В понедельник стартовал первый игровой день чемпионата мира по PUBG Mobile. Сборная Украины провела свои матчи на турнире. В частности, "сине-желтые" за 6 карт набрали 77 очков и сейчас занимают первое место в турнирной таблице.
В свою очередь, в тройке лучших на данный момент расположились бразильцы и турки.
Запись поединков первого игрового дня IESF World Esports Championship 2024
Популярное сейчас
- Руководство Руха несколько недель назад хотело продлить контракт с Пономаревым
- Лидер Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах Лиги наций
- Ярмоленко забив 150-й гол за Динамо, у лидера - 163. Только два эти футболиста достигали отметки в полутора сотни
- На России могут запретить S.T.A.L.K.E.R. 2 а покупателям игры будет угрожать уголовная ответственность
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО