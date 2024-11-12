Перед финальным днем. Украина - вторая на чемпионате мира по PUBG Mobile

В период с 11-го по 13-е ноября в столице Саудовской Аравии проходит турнир по различным киберспортивным дисциплинам - IESF World Esports Championship 2024. В Рияде команды ведут борьбу за общий призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Во вторник прошел второй игровой день чемпионата мира по PUBG Mobile. Сборная Украины также провела свои очередные поединки на чемпионате. Сейчас наша команда имеет в своем активе 133 очка и идет на втором месте.

Лидером же, на данный момент, является сборная Турции. В их активе на 17 зачетных баллов больше чем у "сине-желтых".