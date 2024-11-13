Сборная Украины завоевала серебро чемпионата мира по PUBG Mobile

В период с 11-го по 13-е ноября в столице Саудовской Аравии проходил турнир по различным киберспортивным дисциплинам - IESF World Esports Championship 2024.

В Рияде команды вели борьбу за 1 миллион долларов. В частности, призовой фонд в дисциплине PUBG Mobile составлял 130 тысяч долларов.

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В среду состоялся третий и заключительный игровой день чемпионата мира по PUBG Mobile. Сборная Украины заняла итоговое второе место и завоевала серебро. В активе "сине-желтых" 179 баллов. Таким образом, украинцы заработали 24 тысяч долларов.

В свою очередь, золото досталось сборной Турции (213 очков), а бронза - бразильцам (153).