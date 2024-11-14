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Зинченко - о своей киберспортивной команде: Ребята показали очень большой прогресс
Александр обещал купить игрокам автомобили
Getty Images
Владелец киберспортивной организации Passion UA и футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поделился мыслями на счет своего обещания о покупке автомобилей игрокам команды за положительный результат на предстоящем мэйджоре в Шанхае.
- Действительно, ребята показали очень большой прогресс за это время, с первого дня. Благодаря их труду они попали в эти отборочные матчи. Если они покажут там себя с хорошей стороны, будет очень приятный бонус.
- Придется раскошелиться немножко?
- Придется, потому что они этого заслуживают.
- Ты веришь в них?
- Конечно, верю. Если ты не веришь в то, что делаешь, то оно никогда не будет, - рассказал защитник сборной Украины.
Passion UA стартуют в квалификации к Perfect World Shanghai Major с поединка против российского коллектива Virtus.pro. Поединок пройдет 21-го ноября.
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