  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Другое
  4. Звездный снайпер Astralis пропустит мэйджор в Шанхае
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный снайпер Astralis пропустит мэйджор в Шанхае

Другое
Обновлено

Датчан ожидает ротация на Perfect World Shanghai Major 2024

Звездный снайпер Astralis пропустит мэйджор в Шанхае

HLTV

Новина українською

В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов. Сейчас проходят RMR-квалификации к ивенту в Шанхае.

Снайпер Astralis Николай "dev1ce" Ридтц не сможет сыграть на предстоящем ивенте. Об этом звездный игрок сообщил в социальной сети X. В частности, датчанин поделился, что берет паузу из-за проблем с состоянием здоровья.

Читайте такжеDRILLAS вылетела из RMR в Perfect World Shanghai Major 2024

"С глубокой печалью сообщаю, что я не смогу принять участие в Shanghai Major 2024 из-за рецидива проблем со здоровьем, связанных со стрессом. Это было трудное решение, но после обсуждений с медицинской командой я понимаю, что сделать шаг назад и сосредоточиться на своем здоровье - это правильный выбор", - написал dev1ce.

На ивенте в Китае Ридтца заменит стендин Astralis и бывший игрок украинской команды Monte Александр "br0" Бро.

По теме
yellow-arrow
Зинченко - о своей киберспортивной команде: Ребята показали очень большой прогресс
yellow-arrow
Сборная Украины завоевала серебро чемпионата мира по PUBG Mobile
yellow-arrow
Перед финальным днем. Украина - вторая на чемпионате мира по PUBG Mobile
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
HLTV
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости