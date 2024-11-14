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Звездный снайпер Astralis пропустит мэйджор в Шанхае
Датчан ожидает ротация на Perfect World Shanghai Major 2024
HLTV
В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов. Сейчас проходят RMR-квалификации к ивенту в Шанхае.
Снайпер Astralis Николай "dev1ce" Ридтц не сможет сыграть на предстоящем ивенте. Об этом звездный игрок сообщил в социальной сети X. В частности, датчанин поделился, что берет паузу из-за проблем с состоянием здоровья.
"С глубокой печалью сообщаю, что я не смогу принять участие в Shanghai Major 2024 из-за рецидива проблем со здоровьем, связанных со стрессом. Это было трудное решение, но после обсуждений с медицинской командой я понимаю, что сделать шаг назад и сосредоточиться на своем здоровье - это правильный выбор", - написал dev1ce.
На ивенте в Китае Ридтца заменит стендин Astralis и бывший игрок украинской команды Monte Александр "br0" Бро.
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