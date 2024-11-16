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Гендиректор Xbox высоко оценил S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

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Новый тайтл от украинских разработчиков вот-вот увидит свет

Гендиректор Xbox высоко оценил S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

GSC Game World

Новина українською

Генеральный директор американской игровой компании Xbox Фил Спенсер поделился мыслями на счет долгожданного релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

"Качество игры действительно очень высокое, и я горжусь тем, что мы сотрудничаем с GSC Game World. Думаю, STALKER 2 станет одной из любимых игр года для многих людей", - заявил глава Xbox.

Напомним, известный в народе "сталкер" разрабатывается и издается украинской студией GSC Game World.

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Добавим, что релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl состоится 20-го ноября. Новый тайтл доступен на платформе Steam, или же по подписке в Xbox Game Pass.

Последний официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

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