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Гендиректор Xbox высоко оценил S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Новый тайтл от украинских разработчиков вот-вот увидит свет
GSC Game World
Генеральный директор американской игровой компании Xbox Фил Спенсер поделился мыслями на счет долгожданного релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
"Качество игры действительно очень высокое, и я горжусь тем, что мы сотрудничаем с GSC Game World. Думаю, STALKER 2 станет одной из любимых игр года для многих людей", - заявил глава Xbox.
Напомним, известный в народе "сталкер" разрабатывается и издается украинской студией GSC Game World.
Добавим, что релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl состоится 20-го ноября. Новый тайтл доступен на платформе Steam, или же по подписке в Xbox Game Pass.
Последний официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
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