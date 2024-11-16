Гендиректор Xbox высоко оценил S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Генеральный директор американской игровой компании Xbox Фил Спенсер поделился мыслями на счет долгожданного релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

"Качество игры действительно очень высокое, и я горжусь тем, что мы сотрудничаем с GSC Game World. Думаю, STALKER 2 станет одной из любимых игр года для многих людей", - заявил глава Xbox.