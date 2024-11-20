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Состоялся официальный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World

Новина українською

В среду, 20-го ноября украинская компания-разработчик GSC Game World представила миру свой новый тайтл легендарной серии - S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Игра доступна на платформе Steam и по подписке Xbox Game Pass от Microsoft. Цена базового издания стартует от 1399 грн.

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Разработчик заявлял, что прохождение главного сюжета займет около 40 часов реального времени.

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