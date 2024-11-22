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За два дня. S.T.A.L.K.E.R. 2 перешел отметку в 1 млн проданных копий

Другое

Невероятный результат для украинских разработчиков

За два дня. S.T.A.L.K.E.R. 2 перешел отметку в 1 млн проданных копий

GSC Game World

Новина українською

20-го ноября украинская компания-разработчик GSC Game World представила миру свой новый тайтл S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Новая игра легендарной серии пробила отметку в 1 миллион проданных копий. Для этого результата понадобилось всего лишь 2 дня.

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«Неудивительно, что в Зоне в последнее время так людно. Миллион проданных копий, а еще очень много сталкеров отправились охотиться на артефакты через Game Pass.

Это лишь начало незабываемого приключения. Излучение Сердца Чернобыля становится сильнее с каждым из нас», - говорится в официальном сообщении студии.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 доступен на платформе Steam или по подписке Xbox Game Pass от Microsoft. Цена базового издания стартует от 1399 грн.

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Источник:
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