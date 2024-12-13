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Вышел официальный трейлер The Witcher 4

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Вышел официальный трейлер The Witcher 4

CD Projekt RED

Новина українською

Легендарная студия-разработчик видеоигр CD Projekt RED представила первый официальный трейлер долгожданного The Witcher 4.

Примечательно, что в новой части главная роль достанется Цири.

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Сейчас польская студия не сообщала о дате релиза нового тайтла.

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