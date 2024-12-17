NAVI обеспечили себе участие в гранд-финале PUBG Global Championship 2024

В период с 9-го по 22-е декабря проходит чемпионат мира по дисциплине PUBG - Global Championship 2024. 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,5 миллиона долларов.

Еще до окончания начала третьего круга украинская команда Natus Vincere обеспечила себе место в плей-офф раунде. В частности, NAVI за два тура набрали 80 очков в общей таблице.

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В свою очередь, решающий этап турнира (гранд-финал) пройдет с 20-го по 22-е декабря. За три игровых дня коллективы проведут 18 поединков.