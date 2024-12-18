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Онлайн-шахматы добавят на киберспортивный чемпионат мира в 2025 году
Амбассадором ивента выступит легендарный Магнус Карлсен
Esports World Cup
В 2025-м году в период с 31-го июля по 3-е августа пройдет очередной киберспортивный чемпионат мира - Esports World Cup (EWC).
Организатор турнира EWC договорился с Chess.com в рамках данного фестиваля провести соревнования по онлайн-шахам. Таким образом, в столице Саудовской Аравии (Рияде) 16 шахматистов будут вести борьбу за общий призовой фонд в размере 1,5 миллиона долларов.
К тому же, амбассадором ивента выступит легендарный гроссмейстер Магнус Карлсен.
Chess makes its way into #EWC2025!— Esports World Cup (@EWC_EN) December 17, 2024
The ultimate game of strategy and intellect joins the lineup! pic.twitter.com/drIwdTXAbJ
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