Онлайн-шахматы добавят на киберспортивный чемпионат мира в 2025 году

В 2025-м году в период с 31-го июля по 3-е августа пройдет очередной киберспортивный чемпионат мира - Esports World Cup (EWC).

Организатор турнира EWC договорился с Chess.com в рамках данного фестиваля провести соревнования по онлайн-шахам. Таким образом, в столице Саудовской Аравии (Рияде) 16 шахматистов будут вести борьбу за общий призовой фонд в размере 1,5 миллиона долларов.

К тому же, амбассадором ивента выступит легендарный гроссмейстер Магнус Карлсен.

