S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла в финал голосования за Игру года

Американская компания Valve на своей платформе Steam опубликовала список номинантов на звание "Игра года". В частности, за премию The Steam Awards 2024 также поборется новинка от украинских разработчиков - S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Также, тайтл от GSC Game World попал на номинацию в категориях "Самый инновационный геймплей" и "Роскошный сюжет".

Голосование в Steam будет продолжаться до 20:00 31-го декабря.

Номинация "Игра года":