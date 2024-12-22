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S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла в финал голосования за Игру года
По версии The Steam Awards 2024
Steam
Американская компания Valve на своей платформе Steam опубликовала список номинантов на звание "Игра года". В частности, за премию The Steam Awards 2024 также поборется новинка от украинских разработчиков - S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Также, тайтл от GSC Game World попал на номинацию в категориях "Самый инновационный геймплей" и "Роскошный сюжет".
Голосование в Steam будет продолжаться до 20:00 31-го декабря.
Номинация "Игра года":
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Black Myth: Wukong
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля
- Balatro
- Helldivers 2
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Источник:The Steam Awards 2024
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